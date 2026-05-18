BVB: Neue Entwicklung im Sancho-Poker

Jadon Sancho (26) habe „eine große Kreativität und in der Vergangenheit für Borussia Dortmund schon sehr starke Leistungen gezeigt. Das wissen wir absolut“, äußerte sich Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book erst vor wenigen Tagen.

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Allerdings, so Book weiter, müsse man „immer den Gesamtkontext betrachten und versuchen genau hinzusehen, was uns für die nächste Saison und die nächsten Jahre optimal verstärkt. Auch mit ihm werden wir uns natürlich beschäftigen, wie mit allen anderen Spielern, die in Europa auf dem Markt sind.“

Spur erkaltet?

Schien die Spur zu Sancho vor einigen Wochen noch sehr heiß und der BVB im Poker um den Außenstürmer in der Pole Position, schlägt das Pendel aktuell eher nicht in Richtung einer erneuten Sancho-Rückkehr aus. Der ‚kicker‘ berichtet heute, dass momenten „nicht mehr so viel“ auf einen Transfer hindeutet.

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Klar ist auch: Manchester United will Sancho unbedingt von der Gehaltsliste streichen, wird die Option zur Verlängerung des auslaufenden Vetrags deshalb wohl verstreichen lassen.

Leihklub Aston Villa hat eine Festverpflichtung noch nicht komplett ausgeschlossen, wenngleich Sancho beim Europa League-Finalisten über die Rolle als Joker kaum hinauskommt.