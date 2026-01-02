BVB-Abschied: Groß besteht Medizincheck

Der Rückkehr von Pascal Groß (34) zu Brighton & Hove Albion steht nichts mehr im Weg. ‚Sky‘ berichtet, dass der Mittelfeldspieler den Medizincheck beim Tabellen-14. der Premier League erfolgreich absolviert hat. Brighton zahlt zwei Millionen Euro Ablöse an Borussia Dortmund, eine weitere Million ist an Boni gekoppelt.

Der BVB hatte Groß im Sommer 2024 für sieben Millionen Euro von Brighton verpflichtet. Sein Vertrag in Dortmund wäre am Ende dieser Saison ausgelaufen.