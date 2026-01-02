Menü Suche
BVB-Abschied: Groß besteht Medizincheck

von David Hamza - Quelle: Sky
Pascal Groß (r.) im Gespräch mit BVB-Trainer Niko Kovac @Maxppp

Der Rückkehr von Pascal Groß (34) zu Brighton & Hove Albion steht nichts mehr im Weg. ‚Sky‘ berichtet, dass der Mittelfeldspieler den Medizincheck beim Tabellen-14. der Premier League erfolgreich absolviert hat. Brighton zahlt zwei Millionen Euro Ablöse an Borussia Dortmund, eine weitere Million ist an Boni gekoppelt.

Der BVB hatte Groß im Sommer 2024 für sieben Millionen Euro von Brighton verpflichtet. Sein Vertrag in Dortmund wäre am Ende dieser Saison ausgelaufen.

Bundesliga
Premier League
Brighton
BVB
Pascal Groß

