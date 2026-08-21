Nach Bayern-Abschied: Nur noch ein Ausweg für Goretzka?

In den vergangenen Wochen ist es sehr ruhig um Leon Goretzka geworden, der zum ersten Mal in seiner Karriere vereinslos ist. Noch zu Sommerbeginn wurde der Achter mit etlichen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Es schien, als könnte sich der ehemalige Bayern-Profi seine nächste Station aussuchen. Doch einige Wochen später hat sich noch immer nichts getan.

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Ein Klub nach dem anderen soll sich gegen den 31-Jährigen entschieden haben. Eineinhalb Wochen vor Transferschluss zeichnet sich kein spektakulärer Deal ab. Der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, der die Situation des 73-fachen Nationalspielers genau verfolgt, kommentiert die Lage im Interview mit ‚Wettfreunde.de‘: „Es würde mich nicht überraschen, wenn er in die Türkei wechselt.“

Serie A-Interesse erkaltet

In der Serie A, die als eines der wahrscheinlichen Ziele für Goretzka galt, sei das Interesse erkaltet: „Juventus Turin ist auf andere Positionen wie die Torwartposition und die Innenverteidigung fokussiert. Goretzka steht zwar auf der Liste, aber sie müssen zuerst Spieler verkaufen, bevor sie neue verpflichten können. Der AC Mailand wurde ebenfalls mit dem Spieler in Verbindung gebracht. Ich denke aber, dass er am Ende in die Türkei wechseln könnte, weil dort sehr viel Geld für ablösefreie Spieler gezahlt wird.“

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Wo seht ihr Goretzka in der Saison 2026/27? Süper Lig Serie A Wüstenklub MLS Bundesliga Ganz woanders (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zwischenzeitlich wurden auch dem FC Barcelona, der SSC Neapel, Inter Mailand und sogar dem FC Arsenal Interesse an Goretzka nachgesagt. Mit verschiedenen Klubs kam es zu Gesprächen, mehrere Anfragen und Offerten lehnte der gebürtige Bochumer aber ab.

Extrem hohe Forderungen

Jedes Mal scheiterte es offenbar an den hohen Forderungen der Spielerseite. Goretzkas Berater verlangt dem Vernehmen nach ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro netto. Außerdem wäre ein Handgeld im Bereich von zehn Millionen Euro fällig. Für viele Klubs ist das Medienberichten zufolge entweder nicht zu bewerkstelligen oder aber schlichtweg überzogen.

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Auch Di Marzio kann sich über die Verhandlungstaktik des vereinslosen Profis nur wundern: „Es ist wirklich merkwürdig, dass er vertragslos ist, denn er ist ein unglaublicher Spieler.“ Als vertragsloser Profi kann Goretzka auch noch nach dem Deadline Day bei einem neuen Arbeitgeber anheuern – aber dann haben die meisten Klubs ihre Planungen schon abgeschlossen.