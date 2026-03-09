Menü Suche
Kommentar
Klares Voting bei Schlotterbeck

von Lukas Hörster
Nico Schlotterbeck bei seinem speziellen Torjubel @Maxppp

Nach wie vor ist offen, ob Nico Schlotterbeck seinen bis 2027 datierten Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Ein Angebot liegt längst auf dem Tisch. Doch der DFB-Verteidiger wird immer wieder auch bei anderen Klubs gehandelt.

Wo seht ihr Nico Schlotterbeck in der kommenden Saison?
- Beendet
Bild wird erstellt

Aus einer FT-Umfrage zum Thema, an der 1110 Leser teilnahmen, geht ein klares Voting hervor: 63 Prozent sehen Schlotterbeck auch in der kommenden Saison im BVB-Trikot. Ob das auch ohne Verlängerung möglich ist, bleibt abzuwarten.

