Klares Voting bei Schlotterbeck

Nach wie vor ist offen, ob Nico Schlotterbeck seinen bis 2027 datierten Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Ein Angebot liegt längst auf dem Tisch. Doch der DFB-Verteidiger wird immer wieder auch bei anderen Klubs gehandelt.

Wo seht ihr Nico Schlotterbeck in der kommenden Saison? BVB Bayern Real Madrid Barça Liverpool Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Aus einer FT-Umfrage zum Thema, an der 1110 Leser teilnahmen, geht ein klares Voting hervor: 63 Prozent sehen Schlotterbeck auch in der kommenden Saison im BVB-Trikot. Ob das auch ohne Verlängerung möglich ist, bleibt abzuwarten.