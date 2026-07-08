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Jupiler Pro League

Engelhardt vor Überraschungswechsel?

von Fabian Ley - Quelle: Sacha Tavolieri
Yannik Engelhardt für Gladbach im Einsatz @Maxppp

Der FC Brügge bekundet offenbar konkretes Interesse an Yannik Engelhardt (25). Laut Transferinsider Sacha Tavolieri arbeitet der belgische Meister derzeit an der Verpflichtung des deutschen Mittelfeldspielers, der nach seiner Leihe bei Borussia Mönchengladbach zunächst zu Como 1907 zurückgekehrt ist.

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Die Gespräche zwischen den Klubs sollen laufen, der angestrebte Deal gestalte sich für Brügge allerdings nicht einfach. Auch bei mehreren Bundesligisten steht Engelhardt auf dem Zettel, unter anderem der SC Freiburg wurde zuletzt als Abnehmer gehandelt. Sein Vertrag in Como läuft 2027 aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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