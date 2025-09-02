Menü Suche
BVB kassiert bei Isak mit

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
Alexander Isak ganz cool unterwegs @Maxppp

Der 150 Millionen Euro schwere Transfer von Alexander Isak spült auch ein paar Euro in die Kasse von Borussia Dortmund. Beim Wechsel des schwedischen Nationalspielers von Newcastle United zum FC Liverpool wird die sogenannte Solidaritätszahlung für Klubs fällig, die Isak zwischen seinem 12. und 23. Lebensjahr ausgebildet haben.

Für die zwei Jahre, die Isak im Trikot der Borussia auflief, kassiert Dortmund nach FT-Informationen 1,5 Millionen Euro. AIK Stockholm darf mit drei Millionen Euro rechnen, Real Sociedad erhält etwas mehr als zwei Millionen Euro. Der Durchbruch gelang Isak während seiner Zeit beim BVB nicht. Lediglich 13 Einsätze für die Profis stehen für ihn auf dem Konto, dabei erzielte er nur einen Treffer in Schwarz-Gelb.

Bundesliga
Premier League
BVB
Newcastle
Liverpool
Alexander Isak

