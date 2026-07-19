Bayer-Talent Mensah zum Probetraining

Bayer Leverkusens Mittelfeldtalent Naba Mensah (19) reist zum Probetraining beim niederländischen Zweitligisten Heracles Almelo. Ab dem morgigen Montag soll sich der deutsche U19-Nationalspieler beim Klub aus der Provinz Overijssel vorstellen.

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In der vergangenen Saison lief Mensah im Wesentlichen für Bayers U19 aus, schaffte es aber auch einmal in den Champions League-Kader. Sein Vertrag bei den Leverkusenern läuft in einem Jahr aus.