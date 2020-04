Zweifel bestehen: David reif für die Bundesliga?

Offenbar ist nicht jeder davon überzeugt, dass das umworbene Stürmerjuwel Jonathan David in der Bundesliga durchstarten würde. „Wir haben ihn auch beobachtet“, wird ein namentlich nicht genannter Bundesliga-Kaderplaner von ‚Sport1‘ zitiert, „er ist ein guter Spieler, bringt schon sehr viel mit und ist effektiv. Seine Quote ist auch sehr gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob es bei ihm auf Anhieb für das Top-Level der Bundesliga reichen wird.“

David spielte für KAA Gent bis zum Abbruch der Saison in Belgien eine starke Serie mit insgesamt 23 Pflichtspieltoren. Das macht ihn zu einem europaweit begehrten Spieler. Berater Nick Mavromaris sieht seinen Klienten am besten in der Bundesliga aufgehoben, doch David selbst schwärmte jüngst auch von der Premier League.