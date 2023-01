Ter Stegen heldenhaft | Félix ein „Tollpatsch“

Ter Stegen abgefeiert

Beim FC Barcelona knallten gestern Abend die Sektkorken. Die Blaugrana zogen in das Finale der Supercopa ein. Im Endspiel kommt es nun zum Topspiel gegen Real Madrid. Die spanische Presse ist entsprechend euphorisiert. Die ‚as‘ freut sich auf einen „Superclásico“. Der Matchwinner beim 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen war Barça-Keeper Marc-André ter Stegen. Der 30-Jährige hielt zwei Elfmeter von Betis. Für die ‚Mundo Deportivo‘ und die ‚Sport‘ ist ter Stegen der ‚Held‘ des Abends.

Félix unglücklich

So hatte sich João Félix sein Debüt beim FC Chelsea nicht vorgestellt. Der Neuzugang war bei seinem Debüt für die Blues gegen den FC Fulham lange der beste Mann. Félix hatte die meisten Torschüsse seiner neuen Mannschaft, die meisten erfolgreichen Dribblings und wurde am häufigsten gefoult. In der 58. Minute war dann aber frühzeitig Schluss – der Portugiese wurde nach einem üblen Foul mit Rot vom Platz gestellt. Der ‚Mirror‘ bezeichnet Félix heute als ‚Tollpatsch‘. Auch der ‚Guardian‘ widmet sich auf der Titelseite dem Übermut des Offensivspielers. Von „Felix’ Dummheit“ ist die Rede. Die ‚Daily Mail‘ macht es dagegen kurz und knapp. Die Schlagzeile lautet: „Ciao Felix“. Chelsea verlor die Partie 1:2 und Coach Graham Potter steht nun gehörig unter Druck.

Italien im Fieber

In der Serie A blickt alles auf das Topspiel heute Abend (20:45 Uhr) zwischen der SSC Neapel und Juventus Turin. „Es geht um alles“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘. Napoli steht sieben Punkte vor den Bianconeri an der Tabellenspitze. Juve muss also unbedingt gewinnen, um den Anschluss an die Süditaliener herzustellen. Für die ‚Gazzetta dello Sport‘ steht ‚das italienische Gold‘ auf dem Spiel. Gemeint ist der Scudetto.