Profivertrag für Mainz-Youngster Bobzien

Der FSV Mainz 05 setzt langfristig auf Nachwuchsspieler Ben Bobzien. Wie die Rheinhessen mitteilen, hat das 18-jährige Eigengewächs einen Profivertrag bis 2025 unterschrieben. Einmal schaffte es Bobzien bislang ins Spieltagsaufgebot von Trainer Bo Svensson, auf sein Debüt wartet er noch. Für die U19 des Klubs kommt der offensive Flügelspieler auf zehn Scorerpunkte in zehn Ligaspielen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass mit Ben Bobzien der nächste Spieler aus unserem Nachwuchsleistungszentrum an der Schwelle zur Profimannschaft steht. Ben verfügt über großes Talent, ist in unserem NLZ hervorragend ausgebildet worden und darüber hinaus ein intelligenter, junger Mann. Nun kann er die Chance für sich nutzen, mit seinem nächsten Schritt all jenen zu folgen, die bei uns bereits ihren Weg aus den Jugendmannschaften bis ins Profiteam gemacht haben“, freut sich Sportdirektor Martin Schmidt.