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Wolfsburg: Wechseloption für Maehle

von Daniel del Federico - Quelle: sport24
Joakim Maehle schießt @Maxppp

Außenverteidiger Joakim Maehle könnte den VfL Wolfsburg in diesem Sommer noch verlassen. Nach Informationen des griechischen Portals ‚sport24‘ zeigt Olympiakos Piräus Interesse am 29-Jährigen. Der Spitzenklub aus Griechenland hat dem Bericht zufolge bereits Kontakt zu den Wölfen aufgenommen.

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Maehle soll bei Olympiakos den Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo ersetzen, der den Klub nach nur einem Monat schon wieder verlässt. Der 29-Jährige schließt sich dem FC Valencia auf Leihbasis inklusive Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro an. Maehle ist in Wolfsburg in sein letztes Vertragsjahr eingebogen und gilt beim VfL als Verkaufskandidat.

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