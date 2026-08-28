Menü Suche
Kommentar
Premier League

Chelsea-Transfer: Martínez nimmt nächste Hürde

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Emiliano Martínez mit Anweisungen für seine Vordermänner @Maxppp

Emiliano Martínez ist heute in London, um seinen Wechsel zum FC Chelsea voranzutreiben. Der Torhüter von Aston Villa wird in der englischen Hauptstadt den obligatorischen Medizincheck absolvieren, berichtet Fabrizio Romano. Anschließend soll der 33-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Villans setzt man künftig auf Zion Suzuki (23). Als Ablöse für Martínez fließen dem Vernehmen nach 8,7 Millionen Euro. In den vergangenen Wochen wurde der argentinische Weltmeister unter anderem auch mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Die Blues sicherten sich aber letztlich den Zuschlag.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Villa
Emiliano Martínez

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Villa Logo Aston Villa
Emiliano Martínez Emiliano Martínez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert