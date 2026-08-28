Chelsea-Transfer: Martínez nimmt nächste Hürde

Emiliano Martínez ist heute in London, um seinen Wechsel zum FC Chelsea voranzutreiben. Der Torhüter von Aston Villa wird in der englischen Hauptstadt den obligatorischen Medizincheck absolvieren, berichtet Fabrizio Romano. Anschließend soll der 33-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

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Bei den Villans setzt man künftig auf Zion Suzuki (23). Als Ablöse für Martínez fließen dem Vernehmen nach 8,7 Millionen Euro. In den vergangenen Wochen wurde der argentinische Weltmeister unter anderem auch mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Die Blues sicherten sich aber letztlich den Zuschlag.