Kehrtwende um BVB-Kandidat García?

Gonzalo García bleibt womöglich doch über den Sommer hinaus bei Real Madrid. Matteo Moretto berichtet bei ‚Radio Marca‘, dass Trainer José Mourinho den Verein dazu veranlasst hat, die Verhandlungen über einen möglichen Abgang des 22-jährigen Stürmers einzustellen.

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Mourinho sei von García überzeugt und wolle sich zunächst ein umfassendes Bild machen, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft. Reals ursprünglicher Plan sah vor, den spanischen Torjäger im Sommer zu verkaufen. Bei Borussia Dortmund ist García ein Kandidat, sollte Serhou Guirassy (30) den Abflug machen.