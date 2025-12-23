BVB: Couto erklärt Aufschwung

Yan Couto hat seine komplizierte Anfangsphase bei Borussia Dortmund begründet. „Am Anfang war es schwierig. Ich hatte eine Zeit lang mit Einsamkeit zu kämpfen, es war in vielen Bereichen eine große Umstellung“, betont der Schienenspieler gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘. Seinen Aufschwung habe er vor allem einem Sinneswandel zu verdanken: „Ich habe außerhalb von Training und Spiel viel verändert in meiner Routine. Ich versuche jetzt, trotzdem fokussiert zu sein, auch wenn ich nicht spiele.“

Der 23-Jährige spielt seit Sommer 2024 für die Schwarz-Gelben. Satte 20 Millionen Euro zuzüglich fünf Millionen Euro Leihgebühr überwies der BVB im Zuge einer Kaufpflicht an Manchester City. Nach einer schwierigen ersten Saison zeigt Coutos Formkurve inzwischen steil nach oben. In Dortmund steht er noch bis 2030 unter Vertrag.