Bestätigt: BVB-Versuch bei Güler

Wäre es nach Nuri Sahin gegangen, hätte Arda Güler in der Saison 2024/25 bei Borussia Dortmund gespielt. Das bestätigte der 37-Jährige auf dem Youtube-Kanal ‚KAFA Sports‘: „Ich wollte Arda unbedingt nach Dortmund holen. Damals hat er mir gesagt: ‚Trainer, ich werde mir dieses Trikot schnappen, egal was passiert‘.“ Statt einer Leihe zum BVB blieb Güler bei Real Madrid und setze sich in der Tat bei den Königlichen durch.

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Während Sahin nach einem halben Jahr in Dortmund entlassen wurde, ist Güler bei Real inzwischen nicht nur Stammspieler, sondern Leistungsträger. Der 21-Jährige war im Sommer 2023 für 28 Millionen Euro von Fenerbahce nach Madrid gewechselt. Schon damals hatten die Schwarz-Gelben die Fühler ausgestreckt, waren gegen die renommierte Konkurrenz aber machtlos.