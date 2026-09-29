Barça zerrt Real vor Gericht | Dopingvorwurf gegen ManCity

Seifenoper geht weiter

Die ewig währende Seifenoper zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid geht in eine neue Runde. Wie die ‚Marca‘ berichtet, „zerrt Barça Florentino Pérez vor Gericht“. Der Real-Präsident muss sich demnach am 25. November bei einer Schlichtungsverhandlung wegen einer Verleumdungsklage verantworten. Dabei geht es um die Aussagen des Bauunternehmers im Negreira-Skandal aus dem vergangenen Mai. Dort sagte Pérez unter anderem: „Ich bin schon seit ich weiß nicht wie vielen Spielzeiten hier und habe nur sieben Champions-League-Titel und sieben Meisterschaften gewonnen – es hätten 14 sein können, denn sieben Meisterschaften wurden mir gestohlen.“

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José Negreira war früher der Vizepräsident des spanischen Schiedsrichterausschusses. Der FC Barcelona soll dem Funktionär über verschiedene Firmen zwischen 2001 und 2018 insgesamt etwa 8,4 Millionen Euro gezahlt haben. Der Verdacht der Korruption wird noch immer untersucht. „Er hat zu Verleumdungen gegriffen, um uns zu destabilisieren. Wir werden uns vor Gericht sehen“, kündigte Barcelonas Vizepräsident Rafael Yuste bereits kurz darauf an. „Sollte Pérez dem Termin fernbleiben oder zwar erscheinen, aber keine Richtigstellung vornehmen, hat der FC Barcelona angekündigt, eine Strafanzeige zu erstatten“, so die ‚Marca‘.

„Zeit der Täuschung“

Viele Fußballanhänger wollen noch nicht daran glauben, dass es Manchester City endlich an den Kragen geht, doch die Zeichen verdichten sich, dass der Scheichklub diesmal um eine harte Strafe nicht herumkommen wird. Mit Mauricio Pochettino äußert sich gegenüber dem ‚Guardian‘ ein Trainer, der direkt betroffen war und prangert an: „Wo waren die Kontrollen? Wenn ein Verein wie wir, Tottenham, mit den vor uns liegenden Teams um Titel kämpfte, jedes Jahr unter den ersten Vier war und das Halbfinale der Champions League erreichte, ohne 18 Monate lang einen Transfer tätigen zu können – und das alles nur, weil wir uns an die [finanziellen Kontrollen der Premier League] gewöhnen mussten? Sie waren so streng mit uns, aber auch so nachsichtig mit anderen. Aus diesem Grund sage ich: Das ist alles sehr seltsam.“

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Der aktuelle Coach der US-amerikanischen Nationalelf stellt klar: „Letztendlich haben wir etwas durchgemacht, bei dem es keine sportliche Fairness gab. Wenn es stimmt, dass alle 114 Regeln gebrochen wurden, dann haben wir eine Zeit der Täuschung durchlebt.“ Deutlicher wird Acun Ilicali, der Eigentümer von Hull City, der im klubeigenen Podcast erklärt: „Ich denke, das ist nicht anders, als wenn man Doping betreibt und eine olympische Medaille gewinnt. Letztendlich ist das finanzielles Doping.“ Bisher ist nicht klar, welche Konsequenzen den Citizens wirklich drohen. Wenn es nach dem ehemaligen Vorsitzenden der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, geht, ist die härteste Strafe gerade gut genug: „Dies ist ein bahnbrechendes Urteil, das bahnbrechende Konsequenzen erfordert. Dazu gehört ein erheblicher Punktabzug, der zu ihrem unvermeidlichen Abstieg führt. Außerdem sollte eine erhebliche Geldstrafe verhängt werden, deren Erlös vollständig dem Breitensport zugutekommen sollte.“