Leonardo kämpft um Mbappé-Verbleib

Paris St. Germains Sportdirektor Leonardo hat die Hoffnung auf eine Verlängerung mit Kylian Mbappé noch nicht aufgegeben. Im Rahmen einer Veranstaltung an der La Sorbonne-Universität in Paris sagte der Brasilianer (zitiert via Hadrien Grenier): „Kylian Mbappé ist großartig. Er ist anders, einzigartig und gut. Sie wissen, was wir wollen, das ist klar. Wir werden sehen.“

Vor wenigen Tagen nahm der Scheichklub die Gespräche mit dem 22-Jährigen, der im Sommer am liebsten zu Real Madrid wechseln will, wieder auf. Ab dem 1. Januar kann Mbappé ohne Zustimmung von PSG bei einem neuen Klub unterschreiben. Der Superstar selbst bekräftigte jüngst seinen Wunsch nach Veränderung: „Ich bin vor allem hungrig nach Entdeckungen, Reisen, Begegnungen mit Spielern und anderen Kulturen. Ich habe ein ruhiges Verhältnis zum Geld: Ich weiß, dass es wichtig ist, ich bin froh, wenn ich es habe, aber es ist nicht das, was mich jede Sekunde des Tages antreibt.“