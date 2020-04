Ibrahimovic bestätigt Milan-Aus nicht

Zlatan Ibrahimovic hat deutlich gemacht, dass er sich erst zu einem späteren Zeitpunkt Gedanken über seine berufliche Zukunft machen will. „Mal schauen. Ich weiß noch nicht, was ich will. Jeden Tag passiert etwas Neues“, erwidert der 38-jährige Schwede auf Nachfrage des ‚Svenska Dagbladet‘.

Vorausgegangen war ein Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘, die einen Abschied vom AC Mailand im Anschluss an die laufende Saison in den Raum stellte. Ibrahimovic bekräftigt, dass seine Prioritäten momentan an anderer Stelle liegen: „Wir müssen versuchen zu leben und das Leben zu genießen. Uns nicht zu viele Sorgen machen. Ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Ihnen geht es geht gut, also geht es auch mir gut.“