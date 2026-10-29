Der ohnehin schon große Interessentenkreis für Senkrechtstarter Nicolò Tresoldi erweitert sich. Laut ‚Teamtalk‘ waren der FC Chelsea, Manchester City, der FC Arsenal und Newcastle United zuletzt vor Ort, um den deutschen U21-Nationalstürmer genauer unter die Lupe zu nehmen.

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Der Auftritt dürfte den Klubs gefallen haben, schließlich erzielte Tresoldi für den FC Brügge einen Dreierpack gegen VV St. Truiden (3:2). Bei Manchester United steht der 22-Jährige für den Winter auf der Liste, zudem sind vor allem der FC Barcelona und Lieblingsklub AC Mailand an Tresoldi interessiert. „Nicolò ist unverkäuflich“, sagte ein Vorstandsmitglied von Brügge kürzlich jedoch mit Blick auf einen Transfer im Winter.