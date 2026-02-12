Milan-Wechsel: Füllkrug spricht Machtwort

Niclas Füllkrug ist froh, den Schritt von West Ham United zum AC Mailand gemacht zu haben. „Ich bin sehr glücklich und zufrieden hier. Die ersten Wochen waren durchweg positiv und ließen mich dem Verein ziemlich zügig zugehörig und verbunden fühlen“, so der Stürmer im Interview mit dem ‚kicker‘, „für mich ist diese schnelle Art und Weise eigentlich recht unüblich, weil ich immer etwas Zeit brauche.“

Füllkrug war Anfang Januar zu den Rossoneri gewechselt und Stand seitdem in allen sieben Serie A-Partien auf dem Platz – regelmäßigere Spielpraxis als in England also, was auch mit Blick auf die WM praktisch für den 33-Jährigen werden könnte. Trotzdem spricht Füllkrug ein Machtwort: „Ich hätte alles genauso gemacht, auch wenn keine WM im Sommer anstünde. Das Thema wird mir momentan ein bisschen zu groß gemacht. Wir reden hier von einem Wechsel zur AC Mailand.“