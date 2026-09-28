Noch ist das Urteil nicht offiziell verkündet, doch es sickerte bereits durch, dass Manchester City in 114 der 115 Anklagepunkte wegen Verstößen gegen die Finanzvorschriften der Premier League schuldig gesprochen wird. Ein Punktabzug ist neben einer empfindlichen Geldstrafe dem Vernehmen nach kaum abzuwenden, auch einer oder gar mehrere Zwangsabstiege sind möglich.

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Das hat bereits jetzt Auswirkungen auf zukünftige Transfers und Verhandlungen. Während auf der Insel fleißig über einen möglichen Abgang von Erling Haaland (26) spekuliert wird, droht den Skyblues laut ‚Sport‘ Ungemach bei einem begehrten Youngster, der sich eigentlich bereits für die Nordengländer entschieden hatte.

Cavan Sullivan ist ein Ausnahmetalent, debütierte bereits mit 14 Jahren in der Major League Soccer und feierte am Samstag beim Sieg gegen Peru (4:1) sein Debüt in der US-amerikanischen Nationalelf unter Maurizio Pochettino. Der Mittelfeldspieler ist frisch 17 Jahre alt geworden und kann bereits auf 49 Liga-Einsätze für Philadelphia Union zurückblicken.

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ManCity sicherte sich schon früh einen Vorvertrag mit Sullivan, der mit Vollendung seines 18. Lebensjahrs nach England wechseln soll. Dieser Plan hängt nun jedoch an einem seidenen Faden. Die drohenden Sanktionen können den Engländern die Tour vermasseln.

Das deutet auch Dan Segal, Berater des Linksfußes, auf Nachfrage an: „Manchester City ist einer der größten Vereine der Welt. Es stimmt, dass es eine vorläufige Vereinbarung mit ihnen bezüglich Sullivan gibt, aber man weiß nie, was passieren kann. Wir hoffen, dass sie es schaffen, das Ganze bestmöglich zu regeln.“

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Bedeutet im Umkehrschluss: Die Sullivan-Seite ist offen für Alternativen, wenn der City-Skandal nicht abgewendet wird. Laut der ‚Sport‘ stehen die Konkurrenten Schlange für einen Hijack-Versuch. Während auch Real Madrid die Situation im Auge behält, sehen der FC Barcelona und Paris St. Germain eine einmalige Gelegenheit, eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation zu verpflichten, sollte der Vertrag mit der City Football Group ungültig werden.

Ungenutzt ließ übrigens auch Borussia Dortmund seine Chance auf Sullivan. Der damals 13-Jährige absolvierte 2022 ein Probetraining bei den Schwarz-Gelben. Und auch der DFB sollte noch einmal genauer hinsehen. Sullivan hat eine deutsche Mutter und wäre auch ein Kandidat für Jürgen Klopp gewesen.