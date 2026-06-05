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Bundesliga

40 Millionen: Kim sagt neuem Klub zu

Min-jae Kim könnte in die Serie A zurückkehren. Der mögliche Transfer hakt an der Ablöseforderung aus München.

von David Hamza - Quelle: Gazzetta dello Sport
Min-Jae Kim im Training beim FC Bayern @Maxppp

Juventus Turin arbeitet an einer Verpflichtung von Min-jae Kim. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge hat der Innenverteidiger den Bianconeri um Juve-Trainer Luciano Spalletti sogar schon seine Zusage für einen Wechsel gegeben.

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Noch sind der Alten Dame die Forderungen des FC Bayern aber zu hoch. Laut der italienischen Sportzeitung verlangen die Münchner nach aktuellem Stand 40 Millionen Euro für Kim.

Der 29-jährige Südkoreaner steht noch bis 2028 unter Vertrag. Die Bayern hatten Kim vor drei Jahren für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel an Bord geholt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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