Menü Suche
Kommentar
Offiziell Regionalliga

Fortuna schnappt sich Gladbach-Youngster

von Leon Morsbach - Quelle: f95.de
1 min.
Sven Mislintat im Stadion von Fortuna Düsseldorf @Maxppp

Kilian Sauck verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt in die 2. Bundesliga. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler schließt sich Fortuna Düsseldorf an. Bei der Fortuna unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter
Fortuna Düsseldorf
Fortuna verpflichtet Kilian Sauck am Deadline Day ✍🏻

#f95 | 🔴⚪️ | #DeadlineDay
Fortuna Düsseldorf
⏰ 🔜 🍽️

#f95 | 🔴⚪️
Bei X ansehen
Sauck kam in der laufenden Spielzeit in der Regionalliga West für die zweite Mannschaft der Gladbacher zum Einsatz. In 16 Spielen gelangen dem deutschen U19-Nationalspieler zwei Tore und zwei Vorlagen. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Sportvorstand Sven Mislintat erklärt: *„Mit Kilian gewinnen wir einen sehr jungen Offensivspieler mit starken Anlagen und großem Entwicklungspotential für uns. Er ist mutig mit dem Ball am Fuß, verfügt über ein gutes Tempodribbling und kann mit seinen Qualitäten Chancen im letzten Drittel kreieren. Wir sind froh darüber, dass sich Kilian der Fortuna anschließt.“*
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Regionalliga
2. Bundesliga
Gladbach II
Düsseldorf
M'gladbach
Kilian Nuno Joaquim Sauck

Weitere Infos

Regionalliga Regionalliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Gladbach II Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Kilian Nuno Joaquim Sauck Kilian Nuno Joaquim Sauck
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert