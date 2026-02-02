Regionalliga
Fortuna schnappt sich Gladbach-Youngster
Kilian Sauck verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt in die 2. Bundesliga. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler schließt sich Fortuna Düsseldorf an. Bei der Fortuna unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029.
Fortuna Düsseldorf @f95 – 19:45Sauck kam in der laufenden Spielzeit in der Regionalliga West für die zweite Mannschaft der Gladbacher zum Einsatz. In 16 Spielen gelangen dem deutschen U19-Nationalspieler zwei Tore und zwei Vorlagen. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Sportvorstand Sven Mislintat erklärt: *„Mit Kilian gewinnen wir einen sehr jungen Offensivspieler mit starken Anlagen und großem Entwicklungspotential für uns. Er ist mutig mit dem Ball am Fuß, verfügt über ein gutes Tempodribbling und kann mit seinen Qualitäten Chancen im letzten Drittel kreieren. Wir sind froh darüber, dass sich Kilian der Fortuna anschließt.“*
