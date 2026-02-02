Fortuna schnappt sich Gladbach-Youngster

Kilian Sauck verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt in die 2. Bundesliga. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler schließt sich Fortuna Düsseldorf an. Bei der Fortuna unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029.

