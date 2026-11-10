Transferzeugnis: Note 6 für den größten Gladbach-Flop

Daniel Batz – Note 2

Der größte Lichtblick der aktuellen Saison ist Batz. Der 35-jährige Torhüter kam als klare Nummer zwei an den Niederrhein, durch die Zerrung von Moritz Nicolas (29) durfte er zuletzt drei Spiele in Folge zwischen den Pfosten stehen. Dort überzeugte Batz mit Ruhe und Gelassenheit und hielt immerhin zweimal die Null.

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David Herold – Note 5

3,5 Millionen Euro ließ sich Borussia Mönchengladbach den Transfer von Wunsch-Linksverteidiger Herold kosten. Der 23-Jährige konnte den Vorschusslorbeeren aber zu Saisonbeginn nicht gerecht werden und sah etwa beim 0:5 beim SC Freiburg mehrfach alt aus. Unter Alexander Blessin spielt Herold bislang überhaupt keine Rolle.

Jan Leszczynski – Note 3

Als Nachwuchshoffnung in die Saison gestartet, waren die ersten Leistungen des polnischen Innenverteidigers durchaus vielversprechend. Nach zwei Startelfeinsätzen in der Liga fehlt Leszczynski seit Oktober mit einer schweren Knieverletzung.

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Ko Itakura – Note 6

Itakura ist die größte Enttäuschung bei den Fohlen. Sein Comeback hatte sich der Japaner nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam ganz anders vorgestellt. In einer verunsicherten Defensive sticht Itakura noch einmal negativ hervor, die unnötige Ampelkarte zuletzt gegen den Hamburger SV (1:3) kostete Gladbach vermutlich wichtige Punkte.

Yukhym Konoplya – Note 5

Erfahrung in der Europa- und der Champions League: Konoplya sollte dem VfL in der Defensive internationalen Flair verleihen und den Konkurrenzdruck erhöhen. Durchaus als Stammspieler eingeplant, agiert der Ukrainer nach seinem Innenbandriss im Knie bislang nur in einer Nebenrolle. Nur 20 Minuten waren ihm bislang in der Liga vergönnt, viermal saß er 90 Minuten auf der Bank.

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Daiki Hashioka – Note 3,5

Für seine Flexibilität geschätzt wird Hashioka bei den Fohlen. Er kam schon als Rechtsverteidiger, im Mittelfeld und zuletzt immer wieder in der Innenverteidigung zum Einsatz. Die Formkurve zeigte beim 27-Jährigen in den vergangenen Wochen klar nach oben, doch auch Hashioka hat mit Verletzungen zu kämpfen.

Zento Uno – Note 3

500.000 Euro war Uno dem Bundesligisten wert – ein echter Schnapper für Bundesliga-Verhältnisse. Die Erwartungen an den Japaner waren entsprechend gering. Nach Auftritten für die Zweitvertretung hat sich der Sechser aber im Team von Blessin festgespielt. Zwar gelingt dem 22-Jährigen noch nicht alles, er ist dennoch einer der wenigen Lichtblicke.

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Isac Lidberg – Note 5

Mit der Empfehlung von 17 Toren und drei Vorlagen kam Lidberg vor der Saison vom SV Darmstadt 98. Eine Liga höher kann der Schwede nicht an seine Leistungen anknüpfen. Nur ein Treffer aus neun Spielen ist zu wenig. Zuletzt blieb Lidberg nur noch die Jokerrolle. Wenn Tim Kleindienst zurückkehrt, dürfte der 28-Jährige es noch schwerer haben.

Enzo Leopold & Nicolas Kühn – ohne Note

Nahezu alle Gladbacher Neuzugänge hatten oder haben mit Verletzungen zu kämpfen. Leopold und Kühn sind dabei ganz vorne zu nennen. Leopold fällt mit einem Kreuzbandriss noch lange aus, Kühn erlitt erst einen Muskelbündelriss und erholt sich jetzt von einer Zerrung. Beide können nicht bewertet werden.

Fazit – Note 5

Rouven Schröder hat gleich mehrfach im vergangenen Transfersommer in die Tonne gegriffen. Platz 18 in der Bundesliga ist die logische Konsequenz aus der fehlerbehafteten Einkaufspolitik. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Fohlen haben eine unfassbare Verletztenmisere. Bleiben sie vom Pech verfolgt, droht der Abstieg.

Weitere Transferzeugnisse:

Transferzeugnis: Note 5 für einen PSG-Star

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Barça

Transferzeugnis: Real-Krise auch bei Sommertransfers

Transferzeugnis: Dreimal Note 6 für Tottenham

Transferzeugnis: Top-Bewertung für Arsenal

Transferzeugnis: Eine Flop-Note beim BVB

Transferzeugnis: Nur ein Treffer bei ManUnited

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Werder

Transferzeugnis: Horror-Noten für den VfB

Transferzeugnis: Note 5 für einen Köln-Flop

Transferzeugnis: Einmal Note 5 für Frankfurt

Transferzeugnis: Top und Flop bei Bayer

Transferzeugnis: Note 6 für einen Schalke-Flop

Transferzeugnis: Note 5 für Leipzigs 25-Millionen-Mann

Transferzeugnis: Note 5 für einen Freiburg-Flop

Transferzeugnis: Note 5 für einen Liverpool-Star

Transferzeugnis: Einmal Note 4 für Bayern