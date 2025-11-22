Hertha: Leistner verkündet Grundsatzentscheidung

Toni Leistner wird Hertha BSC nicht mehr verlassen, um bei einem anderen Klub zu unterschreiben. „Hertha BSC wird auf jeden Fall mein letzter Klub sein“, unterstreicht der Abwehrchef gegenüber der ‚Märkische Allgemeine Zeitung‘. Auch eine Rückkehr zu Dynamo Dresden kommt für den 35-Jährige nicht infrage: „Ich bin kein großer Fan von Rückholaktionen. Da kann man sich viel verbauen.“

Leistner ist noch bis Ende dieser Spielzeit vertraglich gebunden. Die Berliner sollen aber mit dem Gedanken spielen, die vereinsseitige Verlängerungsoption zu aktivieren, sodass sich das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr ausdehnen würde. Der Routinier ist unter Trainer Stefan Leitl unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger.