Milan schielt auf Reggiani-Alternative

Der AC Mailand will sich im Winter in der Innenverteidigung verstärken und hat dabei einen neuen Kandidaten ins Visier genommen: Raphaël Le Guen (20) von Stade Brest. Das berichtet ‚Tuttomercatoweb.com‘. Der junge Franzose ist damit eine Alternative zu Luca Reggiani (18) von Borussia Dortmund.

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Dem Bericht zufolge hat die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers bei den Rossoneri oberste Priorität. Neben Le Guen und Reggiani stehen auch Gonçalo Inácio (25) von Sporting Lissabon und Tiago Gabriel (21) von US Lecce auf der Liste der Mailänder. Für Le Guen könnte sich insbesondere das Interesse von Trainer Amorim als Vorteil erweisen. Dem Bericht zufolge ist der Coach vom Franzosen angetan und hat sich intern bereits positiv über ihn geäußert.