Transferrekord pulverisiert: Arsenal gibt Martinelli ab

Gabriel Martinelli wird zukünftig in der Saudi Pro League auf Torejagd gehen. Wie Al Hilal bekanntgibt, wechselt der 25-jährige Brasilianer mit sofortiger Wirkung vom FC Arsenal zum Wüstenklub. Der Flügelstürmer unterschreibt einen bis 2030 datierten Vertrag. Dem Vernehmen nach fließen stolze 70 Millionen Euro Ablöse nach London.

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Welcome to Al-Hilal, Martinelli 🤩🔝 pic.twitter.com/4sX5N6jaJb — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 3, 2026

Martinelli, der 2019 für etwas mehr als sieben Millionen Euro von seinem Jugendklub Ituano-SP zu Arsenal gewechselt war, ist damit mit großem Abstand neuer Rekordabgang beim englischen Meister. Den bisherigen Bestwert hatte der Transfer von Alex Oxlade-Chamberlain (33) inne, der 2017 für 38 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt war.

Martinelli kam in sieben Jahren bei den Gunners auf 278 Pflichtspieleinsätze, erzielte dabei 62 Treffer und bereitete 36 weitere vor. Unter Trainer Mikel Arteta wurde der Rechtsfuß englischer Meister, FA Cup-Sieger und englischer Superpokalsieger.