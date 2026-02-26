Schon im November war Noah Katterbach mit einem Abschied vom Hamburger SV in Verbindung gebracht worden. Kein Wunder, schließlich spielt der Linksverteidiger sportlich kaum eine Rolle. Die Transferperiode kam und ging jedoch und noch immer ist der 24-Jährige Teil des HSV-Kaders.

Das liegt unter anderem daran, dass die angepeilte Verpflichtung von Almugera Kabar (19) platzte und Aboubaka Soumahoro (21) an die AS St. Étienne verliehen wurde. Katterbach musste bleiben – und saß seitdem nur auf der Tribüne.

Polzins Fazit

„Bei Noah war es keine einfache Situation aufgrund unterschiedlicher Themen, die dazu geführt haben, dass es im Winter mit dem Wechsel nicht geklappt hat“, ordnet Cheftrainer Merlin Polzin das abgelehnte Transfergesuch von Katterbach gegenüber der ‚Bild‘ ein, „er hatte bei uns hinterlegt, mehr spielen zu wollen. Was aber bei uns nicht gegeben war. Dann musst du als Verein eine Entscheidung treffen, die der Mannschaft hilft.“

Die Chance auf Einsatzzeit dürfte sich in Zukunft kaum erhöhen, wie Polzin durchblicken lässt: „Noah nehme ich so wahr, dass er sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz bis zum Limit arbeiten will. Er versucht sich aufzudrängen. Doch die Situation ist, dass mit Miro Muheim, Bakery Jatta, William Mikelbrencis und Giorgi Gocholeishvili vier Jungs von der Leistung her noch den Vorzug erhalten.“

Es folgt ein Mutmacher: „Das weiß Noah auch und trotzdem ordnet er sich dem voll unter, versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Im Fußball sollte man nichts versprechen, aber mir gefällt seine Trainingsleistung gut, und wenn wir ihn brauchen, weiß ich, dass er da sein wird.“

Katterbach war nach vorangegangener Leihe im Winter 2024 vom 1. FC Köln zum HSV gewechselt. Die bittere Bilanz des ehemaligen U21-Nationalspielers seitdem: 27 Spiele, ein Tor, drei Vorlagen – noch kein Bundesliga-Einsatz.