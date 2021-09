Kramaric: Valencia-Werben „nur ein Gerücht“

Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim befasst sich offenbar nicht näher mit dem kolportierten Interesse des FC Valencia. Dies sei „nur ein Gerücht“, ist laut dem ‚kicker‘ aus Kramarics Umfeld zu vernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Der Vertrag des 30-jährigen Edeltechnikers endet im Anschluss an die laufende Saison. Kramaric kann sich seinen künftigen Arbeitgeber also fast schon aussuchen. Eine Verlängerung in Hoffenheim steht momentan nicht zur Debatte.