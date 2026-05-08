Freiburg tütet wichtige Verlängerung ein

Dem SC Freiburg ist es offenbar gelungen, Berkay Yilmaz langfristig an den Verein zu binden. Der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet von einer Einigung über einen neuen Fünfjahresvertrag zwischen den Breisgauern und dem 21-jährigen Linksverteidiger.

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In der laufenden Saison spielt Yilmaz per Leihe für den 1. FC Nürnberg. Im Club-Trikot lief er in 31 Zweitligaspielen auf und lieferte dabei sechs Assists. Schon vor einigen Wochen einigten sich die Parteien auf eine Rückkehr nach Freiburg, jetzt scheint die langfristige Zukunft des türkischen U21-Nationalspielers auch vertraglich besiegelt zu sein.