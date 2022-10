PSG: Messi fällt aus

Christophe Galtier wird in der heutigen Partie gegen Stade Reims (21 Uhr) nicht auf Lionel Messi zurückgreifen können. Der Superstar von Paris St. Germain zog sich am vergangenen Mittwoch gegen Benfica (1:1) eine Verletzung an der Wade zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG-Coach Galtier kann die Fans des Pariser Klubs aber beruhigen: „Leo Messi bleibt nach beruhigenden Untersuchungen in Behandlung. Am Sonntag wird eine neue Bewertung seiner Situation vorgenommen.“ Der Argentinier soll im Rückspiel gegen Benfica am Dienstag (21 Uhr) wieder mit von der Partie sein.