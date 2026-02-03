Bayerns Talente-Exodus am Deadline Day

Die zweite Mannschaft des FC Bayern spielt in der Regionalliga. Der Sprung zum Starensemble in der Bundesliga ist gewaltig – quasi kaum zu bewerkstelligen. Um dem eigenen Nachwuchs die Möglichkeit zur Entwicklung auf höherem Niveau zu ermöglichen, bauen die Münchner bei vielen Jungprofis seit geraumer Zeit auf Leihen und Transfermodelle mit Rückkaufsrecht. So auch in der abgelaufenen Winter-Transferperiode.

Grayson Dettoni (20/Leihe zum SV Darmstadt)

Der 1,95 Meter große Innenverteidiger durchlief seit 2017 sämtliche Jugendteams der Bayern und kam regelmäßig für das Regionalliga-Team zum Einsatz. Wirklich voran brachte den Rechtsfuß die Spielpraxis auf Viertliganiveau aber nicht. Eine Leihe zu den Grasshoppers nach Zürich verlief erfolglos. Jetzt will der Abwehrhüne bei den Lilien durchstarten. Darmstadt besitzt eine Kaufoption und könnte Dettoni im Sommer festverpflichten.

Moritz Göttlicher (17/Fester Transfer zum VfL Bochum)

Mit Moritz Göttlicher verlässt ein Teenager den Bayern-Campus und startet schon sehr früh den Versuch, im Profifußball Fußzufassen. Da es sich um einen festen Transfer handelt und es keine Informationen zu einer Rückholmöglichkeit gibt, bleibt offen, ob Bayern den Zugriff auf Göttlicher behält. Zunächst gilt es für den A-Jugendlichen, den Sprung in den Erwachsenenfußball zu bewerkstelligen.

Felipe Chávez (18/Leihe zum 1. FC Köln)

Das Leihgeschäft ist eines der interessanteren. Beim 1. FC Köln soll sich der zentrale Mittelfeldspieler etablieren. In der Hinrunde durfte der peruanische A-Nationalspieler schon bei den Bayern erstmals Bundesligaluft schnuppern. Wirklich ans Eingemachte geht es für den Youngster aber jetzt mit dem Geißbock auf der Brust. Köln kann eine Kaufoption auslösen, diese soll im mittleren Millionensegment angesiedelt sein. Dank einer Rückkaufoption halten die Münchner aber weiter die Hand drauf.

Magnus Dalpiaz (18/Leihe zum AC Mailand)

Bei Magnus Dalpiaz geht es gleich international zur Sache. Der junge Rechtsverteidiger schloss sich dem AC Mailand an, wird dort zunächst für das Futuro-Team in der Serie D spielen. „Er wird dort in der zweiten Mannschaft spielen und sich regelmäßig bei den Profis zeigen können“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung der Bayern, zitiert. Anhand der offiziellen Mitteilung gibt es kein Indiz für eine Kaufoption, Dalpiaz dürfte demnach im Sommer an den Campus zurückkehren.

Javier Fernández (19/Leihe zum 1. FC Nürnberg)

Fernández wurde klubintern stets als Spieler angesehen, der den Sprung zu den Profis schaffen kann. Eine lange Verletzungspause zog dem Youngster aber den Boden unter den Füßen weg. Erste Einsätze für die Regionalligatruppe der Bayern und in der UEFA Youth League zeigen: Fernández ist wieder fit. Beim 1. FC Nürnberg soll er sein Können auf Zweitliganiveau unter Beweis stellen. Sein Vertrag in München wurde bis 2028 verlängert.

Adin Licina (19/Fester Transfer zu Juventus Turin)

Wie für Dalpiaz geht es auch für Adin Licina nach Italien. Den Offensivspieler zieht es zu Juventus Turin. Ein halbes Jahr vor Vertragsende verlässt Licina seinen Ausbildungsverein. Berichten zufolge fließt keine Ablöse, allerdings behält sich Bayern ein Matching Right vor, behält dementsprechend Zugriff. Jochen Sauers Worte klingen erstmal aber nach endgültigem Abschied: „Adin Licina ist als junges Talent zum FC Bayern gekommen, wurde an unserem Campus entwickelt und sucht nun seinen Weg im internationalen Spitzenfußball. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“