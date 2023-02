VfB: Neue Zahlen zum Dias-Deal

Die Verpflichtung von Gil Dias (26) kommt dem VfB Stuttgart offenbar teurer zu stehen als zunächst angenommen. Dem ‚kicker‘ zufolge überwiesen die Schwaben eine Million Euro für die Dienste des portugiesischen Flügelspieler. In der Vergangenheit war lediglich von der Hälfte dieser Summe die Rede. Sollten bestimmte erfolgsabhängige Faktoren erfüllt werden, heißt es weiter, könnte Benfica Lissabon weitere 1,15 Millionen Euro für Dias erhalten. Bei einem Weiterverkauf erhalten die Portugiesen zudem 20 Prozent der Ablöse.

Der Offensivspezialist war in der Vergangenheit häufig verliehen worden, beim VfB könnte er nun seine sportliche Heimat gefunden haben. Dias kam am Deadline Day von den Adlern und steuerte bei seinem Debüt für die Stuttgarter prompt einen Treffer bei. Beim 2:1-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn markierte der Linksfuß per sehenswertem Fernschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich.

