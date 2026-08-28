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Ausstiegsklausel: PSG fragt bei neuem Innenverteidiger an

In Paris wurde der Transfersommer vor allem dafür genutzt, die ohnehin schon schillernde Offensive weiter aufzupolieren. Bis zum Deadline Day könnte noch ein hochtalentierter Verteidiger hinzukommen.

von Remo Schatz - Quelle: Faro de Vigo
1 min.
Javi Rodríguez im Spiel gegen den SC Freiburg @Maxppp

Paris St. Germain agiert auf dem diesjährigen Transfermarkt mit Augenmaß. Zwar wurden 152 Millionen Euro in neues Personal investiert, demgegenüber stehen aber rund 155 Millionen Euro an Einnahmen, zudem wird Bradley Barcola (23) für eine Sockelablöse von 117 Millionen Euro zum FC Liverpool wechseln.

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Den vorhandenen Spielraum könnte der Nobelklub in einen hoffnungsvollen Innenverteidiger stecken. Wie die Lokalzeitung ‚Faro de Vigo‘ berichtet, hat Javi Rodríguez das Interesse des alten und neuen Champions League-Siegers geweckt. PSG soll sich offiziell nach der Vertragssituation erkundigt haben, eine Offerte wurde allerdings noch nicht abgegeben.

Ausstiegsklausel bei 40 Millionen

Etwaige Verhandlungen mit Celta Vigo können sich die Pariser theoretisch sparen. Der 23-jährige Innenverteidiger verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Konkurrenz kommt dabei aus der Premier League, bis zum Deadline Day am Dienstag könnten der FC Everton, der FC Fulham oder Newcastle United noch ein Angebot abgeben.

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Der spanische Nationalspieler, der vor der WM sein Debüt für den späteren Weltmeister feiern konnte, für das Turnier aber schlussendlich nicht nominiert wurde, lief bislang ausschließlich für seinen galizischen Ausbildungsklub auf. Bislang stehen 90 Profieinsätze zu Buche.

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