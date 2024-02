United: Ratcliffe bremst Transfer-Erwartungen

Jim Ratcliffe hat sich nach seinem Einstieg bei Manchester United zu seinen Plänen mit dem Traditionsklub geäußert. In einem ausführlichen Interview, das unter anderem ‚The Athletic‘ vorliegt, bremst er vor allem die Hoffnungen der Fans auf eine Transferoffensive: „Das Financial Fairplay ist zu einem neuen Aspekt der Führung eines Fußballvereins geworden, und es ist eindeutig ein wirklich kritischer Teil der Führung eines Fußballvereins. Dabei werden die früheren Ausgaben berücksichtigt, und der Verein hat in den vergangenen Jahren ziemlich viel Geld ausgegeben. Das wirkt sich also auf das FFP aus, weil sie einen großen Teil ihres Freibetrags ausgeschöpft haben.“

Allein in der laufenden Spielzeit erwirtschaftete United ein Transferminus von fast 150 Millionen Euro. Bei den konkreten Spielräumen für künftige Transfers hält sich Ratcliffe zurück: „Ich kenne die vollständige Antwort auf diese Frage im Moment nicht. Es ist offensichtlich, dass es sowohl mit Verkäufen als auch mit Einkäufen zusammenhängt. Deshalb müssen wir uns vor dem Sommerfenster darüber klar werden – es steht außer Frage, dass die Geschichte das kommenden Sommerfenster beeinflussen wird.“