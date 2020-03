Amtlich: Hodgson verlängert bei Crystal Palace

Roy Hodgson wird auch in der kommenden Saison bei Crystal Palace an der Seitenlinie stehen. Wie der englische Erstligist mitteilt, hat der 72-Jährige seinen Vertrag bis 2021 verlängert. Der Engländer hatte im September 2017 für Frank de Boer bei den Eagles übernommen.

Schon seit über 40 Jahren ist Hodgson im Trainergeschäft tätig. „Jeder weiß, dass ich diesen Klub liebe, den ich schon als kleiner Junge unterstützt habe. Ich fühle mich besonders verbunden mit den Fans und bin froh, dass wir weiterhin zusammenarbeiten, um dasselbe Ziel zu erreichen“, wird der ehemalige englische Nationaltrainer in einer Vereinsmitteilung zitiert.

✍ Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021!#CPFC