Barça vor Verlängerung mit Firpo-Nachfolger

Der FC Barcelona steht unmittelbar vor der Vertragsverlängerung mit Eigengewächs Alejandro Balde. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, unterzeichnet der Linksverteidiger am kommenden Donnerstag ein neues Arbeitspapier bis 2026. Zuletzt wurde auch über das Interesse vom AC Mailand und dem FC Chelsea am 17-Jährigen berichtet.

Dem Vernehmen nach haben die Katalanen das Toptalent als Ersatz für Junior Firpo (24) auserkoren, der Barcelona in Richtung Leeds United verlassen hat. Der Youngster soll zunächst Erfahrung in der Reservemannschaft sammeln und perspektivisch eine führende Rolle in der ersten Mannschaft der Blaugrana einnehmen.