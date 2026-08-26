El Hadji Malick Diouf (21) bleibt nach dem Abstieg mit West Ham United in der Premier League. Laut ‚Sky Sports‘ sind sich der FC Brentford und die Hammers über den Transfer des Linksverteidigers einig. Brentford soll umgerechnet rund 41 Millionen Euro an Ablöse zahlen, zu denen noch etwa sechs Millionen Euro an Boni hinzukommen können.

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Diouf kam im vergangenen Sommer für 22 Millionen Euro von Slavia Prag zu West Ham. Nach nur einer Saison erwirtschaften die Londoner damit trotz Abstieg ein erhebliches Transferplus mit dem senegalesischen Nationalspieler.