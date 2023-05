Messi-Lager reagiert auf kolportierte Einigung

Ein Wechsel von Lionel Messi nach Saudi-Arabien ist doch noch nicht ausgemachte Sache. „Für die nächste Saison ist absolut nichts mit irgendeinem Verein vereinbart. Wir werden am Ende der Saison entscheiden“, stellt Vater und Berater Jorge Messi am heutigen Dienstagnachmittag in einem offiziellen Statement klar. Es sei „nichts unterzeichnet, vereinbart oder mündlich vereinbart.“

Am heutigen Dienstag vermeldete die französische Nachrichtenagentur ‚AFP‘, dass sich Messi zu einem Wechsel zu Al Hilal entschieden habe und zitierte einen Insider: „Es ist ein abgeschlossenes Geschäft. Er wird in Saudi-Arabien spielen.“ Jorge Messi reagiert deutlich: „Alles Fake News mit Leos Namen.“

