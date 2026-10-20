Große Krise: Wird CR7 jetzt Klubeigentümer?

Zuletzt beherrschte Cristiano Ronaldo mit seinem Eklat bei der Nationalmannschaft von Portugal die Schlagzeilen, jetzt gibt es Berichte darüber, dass der Superstar unter die Klubeigentümer gehen könnte. Al Nassr befindet sich in einer großen wirtschaftlichen Krise, was Analyst Mohammed Al-Anzi dazu bewegte, folgendes zu äußern: „Ronaldo kam als Spieler zu Al Nassr, wurde Fan und will nun Eigentümer werden. Das ist es, was im Umfeld von Al Nassr gemunkelt wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In seiner Sendung ‚Rotana Sport with Walid‘ enthüllte Journalist Walid Al-Faraj das Ausmaß: „Al Nassrs Schulden belaufen sich auf fast 800 Millionen Riyal“. Umgerechnet sind das 190 Millionen Euro. Grund genug für die örtlichen Behörden, das finanzielle Missmanagement des Klubs unter die Lupe zu nehmen. Die US-amerikanische Finanzwebsite ‚Semaphore‘ bringt unterdessen RedBird Capital ins Spiel. Das Konsortium besitzt schon Anteile am AC Mailand und führt wohl schon Verhandlungen mit dem saudischen Staatsfonds PIF über die Möglichkeit, 70 Prozent von Al Nassr zu erwerben.