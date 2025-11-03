Tuchel-Überraschung im Gespräch

Thomas Tuchel könnte mit einer überraschenden Nominierung aufwarten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, erwägt der Trainer der englischen Nationalmannschaft, Danny Welbeck zu berufen. Sein 42. und bislang letztes Länderspiel bestritt der 34-Jährige im September 2018.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 34-jährige Angreifer erlebt bei Brighton & Hove Albion gerade seinen zweiten Frühling. In den vergangenen fünf Premier League-Spielen erzielte Welbeck sechs Treffer.