Menü Suche
Kommentar
WM-Qualifikation Europa

Tuchel-Überraschung im Gespräch

von Lukas Hörster - Quelle: Sky Sports
Thomas Tuchel bei seiner Präsentation als England-Trainer @Maxppp

Thomas Tuchel könnte mit einer überraschenden Nominierung aufwarten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, erwägt der Trainer der englischen Nationalmannschaft, Danny Welbeck zu berufen. Sein 42. und bislang letztes Länderspiel bestritt der 34-Jährige im September 2018.

Unter der Anzeige geht's weiter
defaultAltAttribute

Der 34-jährige Angreifer erlebt bei Brighton & Hove Albion gerade seinen zweiten Frühling. In den vergangenen fünf Premier League-Spielen erzielte Welbeck sechs Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa
Premier League
England
Brighton
Danny Welbeck

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
Premier League Premier League
England Flag England
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Danny Welbeck Danny Welbeck
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert