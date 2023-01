Werder: Füllkrug über Bayern-Gerüchte

Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen hat sich zu den Gerüchten über das vermeintliche Interesse des FC Bayern München geäußert. Im Interview mit ‚Sport1‘ weicht der 29-Jährige der Nachfrage aus: „Das sind Spekulationen. Da lasse ich die Leute weiterspekulieren und beteilige mich nicht daran.“ Über andere Vereine „mache ich mir keine Gedanken“.

Nach einer für ihn starken Weltmeisterschaft möchte Füllkrug in der Rückrunde an seine guten Leistungen anknüpfen, in den bisherigen 14 Bundesligaspielen gelangen dem Stürmer zehn Tore und zwei Vorlagen. An der Weser für er sich sehr wohl. „Ich bin jetzt froh, wieder hier in Bremen zu sein. Ich mag die Jungs und die Art und Weise, wie wir spielen. Außerdem habe ich hier noch genug Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln“, so Füllkrug.

