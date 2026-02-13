HSV rehabilitiert Dompé

Der Hamburger SV hat Jean-Luc Dompé begnadigt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kehrt der 30-jährige Flügelstürmer für das Heimspiel gegen Union Berlin am morgigen Samstag (15:30 Uhr) zurück in den Kader.

Der Franzose wurde Ende Januar suspendiert, nachdem er unter Alkoholeinfluss Auto und E-Scooter gefahren war. Nun ist Dompé offenbar erstmals wieder Teil des Aufgebots. Ab Dienstag hatte der Rechtsfuß wieder am HSV-Training teilgenommen.