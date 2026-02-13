Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

HSV rehabilitiert Dompé

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Jean-Luc Dompé schaut genervt @Maxppp
Hamburg Union Berlin

Der Hamburger SV hat Jean-Luc Dompé begnadigt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kehrt der 30-jährige Flügelstürmer für das Heimspiel gegen Union Berlin am morgigen Samstag (15:30 Uhr) zurück in den Kader.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Franzose wurde Ende Januar suspendiert, nachdem er unter Alkoholeinfluss Auto und E-Scooter gefahren war. Nun ist Dompé offenbar erstmals wieder Teil des Aufgebots. Ab Dienstag hatte der Rechtsfuß wieder am HSV-Training teilgenommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Jean-Luc Dompé

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Jean-Luc Dompé Jean-Luc Dompé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert