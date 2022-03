Guardado verlängert bei Betis

Routinier Andrés Guardado hängt noch ein Jahr bei Betis Sevilla dran. Wie die Andalusier vermelden, hat der 35-jährige Mexikaner seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis 2023 verlängert. Seit 2017 schnürt der Linksfuß die Schuhe für die Grün-Weißen und ist auch in dieser Saison weitgehend gesetzt.

Mittlerweile stehen für den ehemaligen Profi von Bayer Leverkusen (Rückrunde 2013/14) 158 Pflichtspieleinsätze für Betis zu Buche. Auch für seine Heimat Mexiko ist der 173-fache Nationalspieler noch aktiv und ist fünf Einsätze davon entfernt, Claudio Suárez als Spitzenreiter abzulösen.

