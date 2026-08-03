Bestätigt: Bayern-Transfer auf der Zielgeraden

Die Verpflichtung von Bara Sapoko Ndiaye (18) steht beim FC Bayern laut Max Eberl kurz vor dem Abschluss. „Wird immer wahrscheinlicher, wird nicht mehr lange dauern“, verriet der Sportvorstand. Für eine Ablöse deutlich unter der Fünf-Millionen-Grenze kommt der Mittelfeldmann von den Gambino Stars.

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Derweil hat sich Vincent Kompany zur Situation rund um die drei Abgangskandidaten João Palhinha (31), Bryan Zaragoza (24) und Sacha Boey (25) geäußert. „Ich finde, es ist eine positive Sache, dass der Verein mit den Spielern klar kommuniziert. Ich als Spieler hätte das damals auch gewollt. Der Klub hat ein klares Statement abgegeben, da sind wir auf einer gemeinsamen Linie“, so der Cheftrainer der Münchner auf einer Pressekonferenz. Das Trio und Armindo Sieb (23) sind auf der offiziellen Bayern-Website nicht mal mehr Teil des offiziellen Kaders.