Einigung: Nsona kommt jetzt schon zur Hertha

„Ich hoffe, dass wir das bis zum 31. Januar über die Bühne bringen“, äußerte sich SM Caens Sportdirektor Olivier Pickeu vor einer Woche zum Verhandlungsstand um Kelian Nsona. Nun haben sich die Franzosen mit Hertha BSC auf einen Deal geeinigt.

Nach Informationen des ‚kicker‘ kommt der Flügelstürmer noch in diesem Transferfenster für eine Ablöse von 500.000 Euro nach Berlin. Im Sommer wäre Nsona ablösefrei zur Hertha gewechselt, mit dem Spieler selbst besteht schon länger eine Einigung.

Nach einem Kreuzbandriss im Juli ist der 19-Jährige in dieser Saison noch ohne Einsatz für Zweitligist Caen, soll entsprechend auch in Berlin behutsam herangeführt werden. Laut ‚kicker‘ will die Alte Dame nun noch auf der Rechtsverteidiger- und Mittelstürmerposition nachlegen.