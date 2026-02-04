Kanté-Tausch besiegelt

Fenerbahce ist mit etwas Verzögerung doch noch die Verpflichtung von N’Golo Kanté (34) geglückt. Der Klub aus Istanbul verkündete den Transfer in der Nacht offiziell. Kanté unterschreibt bis 2028. Erst gestern hatten die Türken mitgeteilt, der Deal sei aus Zeitgründen geplatzt – das Transferfenster in der Saudi Pro League ist anders als in der Türkei seit Montagabend geschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jetzt hat die Liga den Wechsel doch noch durchgewunken. Fener-Stürmer Youssef En-Nesyri (28) schließt sich im Gegenzug Kantés Ex-Klub Al Ittihad an. Die Saudis zahlen 15 Millionen Euro, Kanté geht ablösefrei nach Istanbul. Der französische Mittelfeldspieler und Weltmeister von 2018 war vor zweieinhalb Jahren vom FC Chelsea in die Wüste gewechselt.