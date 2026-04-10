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Bayern aufgepasst: Franculino kommt auf den Markt

von Dominik Sandler - Quelle: Matteo Moretto
Franculino attackiert seinen Gegenspieler @Maxppp

Im Sommer kommt in Franculino ein hochspannendes Talent auf den Markt. Laut Matteo Moretto wird der 21-Jährige den FC Midtjylland „zu 100 Prozent“ verlassen. Am Guineer waren in den vergangenen Monaten unter anderem der FC Bayern und RB Leipzig interessiert.

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Ob der Stürmer am Ende für die Bundesligisten finanziell in Frage kommt, hängt auch davon ab, ob englische Klubs in die Offensive gehen. Schon im Winter hatten der FC Liverpool und der FC Everton vorgefühlt. Franculinos Vertrag bei den Dänen läuft noch bis 2029, auch die AS Rom zeigte sich jüngst interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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