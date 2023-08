Correa: Frankreich statt Leipzig

Joaquín Correa (29) zieht es in die französische Ligue 1. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato steht eine Einigung zwischen Olympique Marseille und Inter Mailand kurz bevor. Der Deal sieht eine Leihe mit 16-Millionen-Kaufoption vor, die unter bestimmten Bedingungen verpflichtend und um drei Millionen reduziert wird.

Interesse an Correa signalisierte angeblich auch RB Leipzig, in italienischen Medien war von einer Anfrage der Sachsen die Rede. Der argentinische Offensivspieler steht noch bis 2025 bei Inter unter Vertrag, spielt aber keine wichtige Rolle mehr. Die Nerazzurri hatten für Correa knapp 30 Millionen Euro an Lazio Rom gezahlt.