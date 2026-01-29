Menü Suche
Nächster HSV-Profi vor dem Abgang

von Dominik Schneider - Quelle: L‘Équipe
William Mikelbrencis im HSV-Trikot @Maxppp

Der Kader des Hamburger SV könnte weiter ausgedünnt werden. William Mikelbrencis könnte laut ‚L‘Équipe‘ nach Griechenland wechseln. PAOK soll intensiv um den 21-jährigen Franzosen werben und mit dem HSV in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Transfer stehen.

Der Bundesligist würde dem Flügelverteidiger keine Steine in den Weg legen, heißt es. In der laufenden Saison spielt Mikelbrencis nur die zweite Geige bei den Rothosen. Knapp 500 Minuten verteilt auf zwölf Einsätze in Liga eins stehen bisher zu Buche.

